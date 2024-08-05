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Совет Безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде

05.08.2024

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Совет Безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде

Сегодня, 5 августа, исполняется 30 лет со дня создания Совета Безопасности Беларуси! К юбилею наши журналисты подготовили фильм "Совет безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде"!

  • Как он создавался?
  • С какими трудностями пришлось столкнуться белорусским силовикам в 90-ые и последующие годы?

А также интересные подробности, рассказанные устами государственных секретарей Совета Безопасности разных лет о работе в прошлом и настоящем.