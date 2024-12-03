Спецслужбы Польши вербуют белорусов. Как это происходит на практике: задания, суммы и последствия 03.12.2024

Польские спецслужбы ломают судьбы не только белорусам, которых удается завербовать при пересечении границы, но и собственным гражданам. Последних втягивают в шпионскую деятельность любыми способами, если они регулярно посещают нашу страну или имеют здесь вид на жительство. Как это происходит на практике - методы втягивания в противоправную деятельность, виды заданий, суммы на их выполнения и горькие последствия.