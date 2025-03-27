За кадром инаугурации: кто шил костюм Лукашенко и зачем прятались за тюль? 26.03.2025

1943 год: перелом в войне. Партизаны Беларуси против нацистов и коллаборационистов. Освобождение Комарина и Гомеля, "Рельсовая война" и её второй этап под кодовым названием "Концерт", ликвидация гауляйтера Беларуси Кубе. Карательные операции батальонов с бчб-повязками. Как националисты и оккупанты теряли контроль, а Красная Армия наступала. История народной борьбы и предательства.

Тайны белорусских националистов | БНР прислуга нацистов| Карательные операции националистов. Часть 3

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