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Тайны белорусских националистов | БНР прислуга нацистов| Карательные операции националистов. Часть 3
27.03.2025
1943 год: перелом в войне. Партизаны Беларуси против нацистов и коллаборационистов. Освобождение Комарина и Гомеля, "Рельсовая война" и её второй этап под кодовым названием "Концерт", ликвидация гауляйтера Беларуси Кубе. Карательные операции батальонов с бчб-повязками. Как националисты и оккупанты теряли контроль, а Красная Армия наступала. История народной борьбы и предательства.
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Тайны белорусских националистов | БНР прислуга нацистов| Карательные операции националистов. Часть 327.03.2025
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Тайны белорусских националистов | БНР прислуга нацистов| Карательные операции националистов. Часть 3
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