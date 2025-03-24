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Тайны белорусских националистов | Долгий путь к суверенитету | Крах БНР | Cоздание БССР. Часть 1

24.03.2025

Трёхсерийное журналистское расследование специального корреспондента Елены Бормотовой рассказывает о становлении белорусской государственности с 1917 по 1944 годы. Оно разоблачает стремление белорусских националистов служить не своему народу, а тем, кто стремился поработить или уничтожить Беларусь — от Кайзера и Гитлера до ЦРУ. На основе архивных документов и интервью с известными историками фильм раскрывает сложный путь белорусского народа к суверенитету. Фильм доказывает, что бчб-националисты на протяжении всей своей истории вели белорусов не к независимости, а к концлагерям и рабству, убеждая, что именно оковы Запада принесут нам обещанную "свободу".

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Тайны белорусских националистов | Долгий путь к суверенитету | Крах БНР | Cоздание БССР. Часть 1

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