Достижения и социально-экономическое развитие Минской области. Центральный регион: хлебный край 16.11.2024

Центральный регион — житница и хлебный край нашей страны! Итоги агросезона 2024 года, успехи в агропромышленном комплексе и праздник хлеборобов "Дажынкі-2024" в Воложине. В этом году Минская область достигла впечатляющего результата, собрав 2 миллиона 800 тысяч тонн зерна и кукурузы. Подробности смотрите в фильме "Центральный регион: хлебный край"!