В поисках мира! Неизвестные подробности Минских переговоров | 10 лет Нормандской четверке 11.02.2025

10 лет попыткам поиска мира. 11 февраля 2015 года внимание всех было приковано к Минску. Во Дворце Независимости начались переговоры "нормандской четверки" - Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. Саммит длился 17 часов! В результате были подписаны договоренности "Минск-2". В Минске была попытка установить мир и избежать конфликта в Украине. Наша съемочная группа пообщалась с очевидцами событий, с теми, кто работал в феврале 2015 года во Дворце Независимости. Какие детали спустя время видятся по-другому? Мнения из Минска, Москвы, Донецка и Луганска. А ещё - Дебальцево: как там в ту ночь ждали вестей из Беларуси?