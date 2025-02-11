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В поисках мира! Неизвестные подробности Минских переговоров | 10 лет Нормандской четверке
11.02.2025
10 лет попыткам поиска мира. 11 февраля 2015 года внимание всех было приковано к Минску. Во Дворце Независимости начались переговоры "нормандской четверки" - Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. Саммит длился 17 часов! В результате были подписаны договоренности "Минск-2". В Минске была попытка установить мир и избежать конфликта в Украине. Наша съемочная группа пообщалась с очевидцами событий, с теми, кто работал в феврале 2015 года во Дворце Независимости. Какие детали спустя время видятся по-другому? Мнения из Минска, Москвы, Донецка и Луганска. А ещё - Дебальцево: как там в ту ночь ждали вестей из Беларуси?
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