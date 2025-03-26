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За кадром инаугурации: кто шил костюм Лукашенко и зачем прятались за тюль?

26.03.2025

Наша съемочная группа внимательно следила за всеми этапами подготовки церемонии инаугурации. Мы запечатлели эксклюзивные кадры: как и где печатали удостоверение Президента? - Кто первым поставил свою подпись в документе? - Где шили костюм для Александра Лукашенко, и почему их было несколько? - Какой человек провел всю инаугурацию за тюлью? - Кому во время мероприятия понадобилась теплая вода? Также расскажем, как формировался список приглашенных и как готовился эффектный проезд кортежа. Вы узнаете, как в Беларуси зарождалась сама церемония инаугурации - и на чей опыт она опиралась.

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За кадром инаугурации: кто шил костюм Лукашенко и зачем прятались за тюль?