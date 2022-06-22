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#ЗАЖИВОе

22.06.2022

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#ЗАЖИВОе

Не дать нивелировать и перевернуть историческую правду! Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сотни трагических историй из жизни каждого региона. Факты зверств нацистов, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки.

Подтверждение кровавых преступлений в годы войны, сожженные судьбы и новые ужасающие подробности трагедии - в фильмеАгентства теленовостей "#ЗАЖИВОе".