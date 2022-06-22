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#ЗАЖИВОе
22.06.2022
Выпуски
21 видео
#ЗАЖИВОе22.06.2022
Беларусь выбирает себя04.12.2024
Контрразведка Беларуси против спецслужб Польши03.12.2024
Мутные схемы "Нового зрения"27.11.2024
Зеленый коридор20.11.2024
Центральный регион: хлебный край16.11.2024
От беспамятства к войне22.10.2024
Время рубля19.10.2024
Спортивный доктор10.10.2024
Ола, или по ком звонит колокол01.10.2024
Убийственный заговор. Цель - Лукашенко19.09.2024
Капитал на студентах03.09.2024
Стражи столицы18.08.2024
Совет Безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде05.08.2024
Государственный контроль03.08.2024
Inhumans23.07.2024
НЕлюди23.07.2024
40 лет в движении29.06.2024
Дети войны01.06.2024
Работает ОМОН (Гомель)29.04.2024
Трудная дорога в космос12.04.2024
#ЗАЖИВОе
Не дать нивелировать и перевернуть историческую правду! Генпрокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сотни трагических историй из жизни каждого региона. Факты зверств нацистов, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки.
Подтверждение кровавых преступлений в годы войны, сожженные судьбы и новые ужасающие подробности трагедии - в фильмеАгентства теленовостей "#ЗАЖИВОе".