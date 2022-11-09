Девушка с глазами сатаны

Самый известный палач Советского Союза - Тонька-пулеметчица.Она уничтожила около 1,5 тысяч человек. Спецслужбы искали ее по всему Советскому Союзу 35 лет, а нашли в белорусском Лепеле под именем Антонина Гинзбург.

Ее портрет висел на доске почета. Она рассказывала детям в школе, как ветеран, об ужасах войны и учила их патриотизму...