3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Девушка с глазами сатаны
09.11.2022
Выпуски
12 видео
Девушка с глазами сатаны09.11.2022
Без срока давности | Спецгруппы. Освобождение27.06.2024
Без срока давности | Батальон смерти21.09.2023
Они сжигали Хатынь: о зверствах фашистских захватчиков22.03.2023
Каратели Дирлевангера (часть 3)15.03.2023
Каратели Дирлевангера (часть 1)01.03.2023
Каратели Дирлевангера (часть 2)01.03.2023
Операция 100506.09.2022
Палачи Логойска29.06.2022
Украинская сотня12.05.2022
Тростенец11.04.2022
Озаричи10.03.2022
Девушка с глазами сатаны
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/162e968e-5166-4df2-aad2-f2e86ccb90dd/conversions/2c91caa3-3e59-4359-9db5-bbcf43cc719e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/162e968e-5166-4df2-aad2-f2e86ccb90dd/conversions/2c91caa3-3e59-4359-9db5-bbcf43cc719e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/162e968e-5166-4df2-aad2-f2e86ccb90dd/conversions/2c91caa3-3e59-4359-9db5-bbcf43cc719e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/162e968e-5166-4df2-aad2-f2e86ccb90dd/conversions/2c91caa3-3e59-4359-9db5-bbcf43cc719e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
Самый известный палач Советского Союза - Тонька-пулеметчица.Она уничтожила около 1,5 тысяч человек. Спецслужбы искали ее по всему Советскому Союзу 35 лет, а нашли в белорусском Лепеле под именем Антонина Гинзбург.
Ее портрет висел на доске почета. Она рассказывала детям в школе, как ветеран, об ужасах войны и учила их патриотизму...
О том, что заставило 22-летнюю девушку Антонину Макарову принять присягу на верность Третьему рейху и безжалостно расстреливать людей, как ей удалось так долгоскрываться, и как сыщики все-таки на нее вышли- в новой серии совместного проекта АТН и КГБ Беларуси.