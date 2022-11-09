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Девушка с глазами сатаны

09.11.2022

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Девушка с глазами сатаны

Самый известный палач Советского Союза - Тонька-пулеметчица.Она уничтожила около 1,5 тысяч человек. Спецслужбы искали ее по всему Советскому Союзу 35 лет, а нашли в белорусском Лепеле под именем Антонина Гинзбург.

Ее портрет висел на доске почета. Она рассказывала детям в школе, как ветеран, об ужасах войны и учила их патриотизму...

О том, что заставило 22-летнюю девушку Антонину Макарову принять присягу на верность Третьему рейху и безжалостно расстреливать людей, как ей удалось так долгоскрываться, и как сыщики все-таки на нее вышли- в новой серии совместного проекта АТН и КГБ Беларуси.

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