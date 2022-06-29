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Палачи Логойска
29.06.2022
Выпуски
12 видео
Палачи Логойска29.06.2022
Без срока давности | Спецгруппы. Освобождение27.06.2024
Без срока давности | Батальон смерти21.09.2023
Они сжигали Хатынь: о зверствах фашистских захватчиков22.03.2023
Каратели Дирлевангера (часть 3)15.03.2023
Каратели Дирлевангера (часть 1)01.03.2023
Каратели Дирлевангера (часть 2)01.03.2023
Девушка с глазами сатаны09.11.2022
Операция 100506.09.2022
Украинская сотня12.05.2022
Тростенец11.04.2022
Озаричи10.03.2022
Палачи Логойска
1200 человек за один день. Что происходило в урочище Ивановища 30 августа 1941 года. Кто помогал карателям уничтожать мирное население? Миллионы документов на десятки логойских полицаев. Они выдавали соседей, убивали одноклассников и сжигали родственников. Рьяно служили Третьему рейху, а дослужились до высшей меры.
Уголовные дела на пособников нацистов хранятся в Центральном архиве КГБ. Они легли в основу очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности. Палачи Логойска"