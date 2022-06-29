1200 человек за один день. Что происходило в урочище Ивановища 30 августа 1941 года. Кто помогал карателям уничтожать мирное население? Миллионы документов на десятки логойских полицаев. Они выдавали соседей, убивали одноклассников и сжигали родственников. Рьяно служили Третьему рейху, а дослужились до высшей меры.

Уголовные дела на пособников нацистов хранятся в Центральном архиве КГБ. Они легли в основу очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности. Палачи Логойска"

