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Палачи Логойска

29.06.2022

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Палачи Логойска

1200 человек за один день. Что происходило в урочище Ивановища 30 августа 1941 года. Кто помогал карателям уничтожать мирное население? Миллионы документов на десятки логойских полицаев. Они выдавали соседей, убивали одноклассников и сжигали родственников. Рьяно служили Третьему рейху, а дослужились до высшей меры.
Уголовные дела на пособников нацистов хранятся в Центральном архиве КГБ. Они легли в основу очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности. Палачи Логойска"