Украинская сотня - нацистское подразделение, созданное в лагере для военнопленных, Шталаг-337. Абвер - из числа военнопленных, украинцев по национальности - создал своеобразный батальон, который должен был заниматься охраной лагеря.

Но они избивали, убивали, травили в душегубках. На их счету тысячи смертей. Украинцы убивали в том числе и украинцев, которые не согласились на сотрудничество с нацистами.

В 1967 году было заведено уголовное дело на 13 человек из этой сотни. Дело 13 вели 18 следователей. Оно легло в основу очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности Беларуси "Без срока давности. Украинская сотня". Читать подробнее здесь

