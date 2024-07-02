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Специальный приказ №195 | Военная разведка | Документальный цикл "Операция Багратион". 2 серия
02.07.2024
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8 видео
Специальный приказ №195 | Военная разведка | Документальный цикл "Операция Багратион". 2 серия02.07.2024
Успешное завершение операции Багратион | Роль в окончательном разгроме фашистской Германии. 8 серия03.08.2024
Бобруйская операция | Окружение и разгром. Документальный цикл Операция Багратион. 7 серия27.07.2024
Витебско-Оршанская операция | Укрепрайоны. Документальный цикл Операция Багратион. 6 серия20.07.2024
Партизаны | Рельсовая война. Документальный цикл Операция Багратион. 5 серия13.07.2024
Бойцы ВКПБ | Роль партийных организаций | Работа авиации дальнего действия | Документальный цикл "Операция Багратион". 4 серия02.07.2024
Сведения об обороне противника | Генеральный штаб | Ставка Верховного главнокомандования | Принятие решений | Документальный цикл "Операция Багратион". 3 серия02.07.2024
Переговоры Сталина и Черчилля | Военная кампания | Документальный цикл "Операция Багратион". 1 серия02.07.2024