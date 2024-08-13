Георгий Жуков и Александр Василевский - два великих полководца, имена которых стали символами мужества, решимости и стратегического мастерства. Их вклад в операцию "Багратион" - это не просто часть военной истории, это яркий пример того, как талантливые лидеры могут изменить ход событий, вдохновляя своих солдат на героические поступки ради общей победы.