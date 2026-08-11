Аграрыі Мінскай вобласці завяршылі ўборку рапсу

У Мінскай вобласці пачалася перакідванне камбайнаў для аказання дапамогі паўночным раёнам.

Аграрыі сталічнага рэгіёна ўжо завяршылі ўборку рапсу, яго намалочана больш за 400 тыс. т пры сярэдняй ураджайнасці 42 ц/га. Прыбаўка да 2025 года алейнай культуры перавысіла 100 тыс. т. У вобласці актыўна вядзецца ўборка збожжавых, прычым паўднёвыя раёны ўжо завяршылі масавае жніво.

У гаспадарках рэгіёна сеюць азімы рапс, вядуць нарыхтоўку кармоў. Як адзначаюць у Мінаблвыканкаме, у рэгіёна ёсць усе рэсурсы, каб атрымаць запланаваныя 3 млн т збожжа.