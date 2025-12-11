3.68 BYN
Палітыка
Дэмаграфічная бяспека, рост канкурэнтаздольнасці - як будзе развівацца Беларусь
19 снежня Усебеларускі народны сход зацвердзіў Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця
УНС пад старшынствам Аляксандра Лукашэнкі працягвае работу
Асноўнае пытанне другога дня пасяджэння УНС - разгляд Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады
Удзел ва УНС прымуць 1160 дэлегатаў
Таксама 725 запрошаных з розных пластоў і груп грамадства
Палац Рэспублікі рыхтуецца прыняць Усебеларускі народны сход
Кожную гадзіну журналісты будуць расказваць пра тое, што адбываецца ў закуліссі важнай грамадска-палітычнай падзеі
Беларускае народаўладдзе - з якімі ідэямі дэлегаты ідуць на УНС
Усебеларускі народны сход вызначыць далейшую стратэгію нашага жыцця
У Беларусі абмежаванні па пенсіях за выслугу гадоў адменяць для дзяржслужачых
Навацыі разлічаны на павышэнне зацікаўленасці дзяржслужачых працягваць работу, каб больш эфектыўна выкарыстаць іх прафесійныя навыкі ў эканоміцы краіны
Джон Коўл: ЗША здымаюць санкцыі з беларускага калію
Джон Коўл таксама выказаў надзею, што ў будучыні бакі прыйдуць да сітуацыі, калі санкцый не будзе наогул
Лічбавізацыю, кааперацыйныя праекты ў прамысловасці і АПК абмеркавалі на Міжурадавым савеце ЕАЭС
Сустрэча кіраўнікоў урадаў "еўразійскай пяцёркі" традыцыйна праходзіць у Доме ўрада Масквы
Лукашэнка правёў сустрэчу з паслом Венесуэлы ў Расіі
Мінск і Каракас не адзін год наладжваюць цеснае ўзаемадзеянне
У Маскве пройдзе 45-е пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета
На парадку дня пытанні інтэграцыйнай палітыкі