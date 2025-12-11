Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дэмаграфічная бяспека, рост канкурэнтаздольнасці - як будзе развівацца Беларусь

УНС пад старшынствам Аляксандра Лукашэнкі працягвае работу

Удзел ва УНС прымуць 1160 дэлегатаў

Палац Рэспублікі рыхтуецца прыняць Усебеларускі народны сход

Беларускае народаўладдзе - з якімі ідэямі дэлегаты ідуць на УНС

У Беларусі абмежаванні па пенсіях за выслугу гадоў адменяць для дзяржслужачых

Джон Коўл: ЗША здымаюць санкцыі з беларускага калію

Лічбавізацыю, кааперацыйныя праекты ў прамысловасці і АПК абмеркавалі на Міжурадавым савеце ЕАЭС

Лукашэнка правёў сустрэчу з паслом Венесуэлы ў Расіі

У Маскве пройдзе 45-е пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета

