Прэзідэнт Беларусі знаходзіцца ў Амане з рабочым візітам

Саміт АДКБ, М'янма, Аман - вынікі замежнай камандзіроўкі Лукашэнкі ў рубрыцы "Час Першага"

Лукашэнка заявіў аб зацікаўленасці ў развіцці беларуска-палесцінскага супрацоўніцтва

Лукашэнка: 2025 год з'яўляецца гістарычным у адносінах Беларусі і М'янмы

Лукашэнка сустрэўся з Мін Аун Хлайнам у Прэзідэнцкім палацы ў Нейп’іда

Лукашэнка прыбыў у М'янму з афіцыйным візітам

27 лістапада Прэзідэнт Беларусі возьме ўдзел у саміце АДКБ

У Бішкеку прайшла двухбаковая сустрэча прэзідэнтаў Лукашэнкі і Пуціна

Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Бішкек: першым пунктам значыцца рабочая сустрэча з Пуціным

Вальфовіч далажыў Прэзідэнту аб перамовах з літоўскімі вадзіцелямі і выніках праверак боегатоўнасці

