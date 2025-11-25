3.72 BYN
Прэзідэнт
Прэзідэнт Беларусі знаходзіцца ў Амане з рабочым візітам
Гэты візіт Аляксандра Лукашэнкі дасць магчымасць прадметна абмеркаваць практычныя крокі развіцця раней дасягнутых дамоўленасцяў паміж краінамі
Саміт АДКБ, М'янма, Аман - вынікі замежнай камандзіроўкі Лукашэнкі ў рубрыцы "Час Першага"
На працягу гэтых сямі дзён абмяркоўваліся глабальныя пытанні аб бяспецы і эканоміцы
Лукашэнка заявіў аб зацікаўленасці ў развіцці беларуска-палесцінскага супрацоўніцтва
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні Прэзідэнту Дзяржавы Палесціна Махмуду Абасу ў сувязі з Міжнародным днём салідарнасці з палесцінскім народам
Лукашэнка: 2025 год з'яўляецца гістарычным у адносінах Беларусі і М'янмы
Беларусь і М'янма выводзяць супрацоўніцтва на новы ўзровень
Лукашэнка сустрэўся з Мін Аун Хлайнам у Прэзідэнцкім палацы ў Нейп’іда
Беларускага лідара да месца сустрэчы суправаджаў ганаровы эскорт з 54 коннікаў
Лукашэнка прыбыў у М'янму з афіцыйным візітам
Прадоўжыцца афіцыйны візіт 27 і 28 лістапада
27 лістапада Прэзідэнт Беларусі возьме ўдзел у саміце АДКБ
Чакаецца, што ў сваім выступленні Аляксандр Лукашэнка выкажацца па актуальных пытаннях гарантавання калектыўнай бяспекі на еўразійскай прасторы
У Бішкеку прайшла двухбаковая сустрэча прэзідэнтаў Лукашэнкі і Пуціна
Лукашэнка з рабочым візітам прыбыў у Кыргызстан для ўдзелу ў саміце АДКБ
Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Бішкек: першым пунктам значыцца рабочая сустрэча з Пуціным
Прэзідэнт Беларусі возьме ўдзел у саміце АДКБ
Вальфовіч далажыў Прэзідэнту аб перамовах з літоўскімі вадзіцелямі і выніках праверак боегатоўнасці
25 лістапада Лукашэнка прыняў з дакладам дзяржсакратара Савета бяспекі Аляксандра Вальфовіча