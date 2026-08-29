Названая дата надыходу астранамічнай восені ў Паўночным паўшар'і Зямлі

Краіны Паўночнага паўшар'я Зямлі, у тым ліку Беларусь, сустрэнуць астранамічную восень 23 верасня, у дзень восеньскага раўнадзенства. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на прэс-службу Маскоўскага планетарыя.

Да 16 верасня Сонца будзе перамяшчацца па сузор'і Льва, а затым пяройдзе ў сузор'е Дзевы і застанецца ў ім да канца месяца.

"23 верасня 2026 года ў 03:05 мск дзённае свяціла, рухаючыся па экліптыцы, перасячэ нябесны экватар і пяройдзе з Паўночнага нябеснага паўшар'я ў Паўднёвае. Пасля гэтага ноч у Паўночным паўшар'і Зямлі становіцца даўжэйшай за дзень, настае астранамічная восень. У Паўднёвым паўшар'і нашай планеты ночы становяцца карацейшымі, там настае астранамічная вясна", - паведамілі ў планетарыі.