3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Аляксандр Лукашэнка прызначыў Уладзіміра Пярцова намеснікам кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта
Аляксандр Лукашэнка прызначыў Уладзіміра Пярцова намеснікам кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта і паставіў канкрэтныя задачы па прапагандзе і контрпрапагандзе. Калі проста - нельга прайграць у інфармацыйнай вайне, якая зараз у самым разгары. Беларусь робіць усё, каб не дапусціць і вайны больш гарачай.
Важна даносіць да людзей праўду аб тым, што адбываецца ў краіне і вакол нас. Адбіваць фэйкі і не паддавацца на выкруты інфармацыйна-псіхалагічных аперацый з-за мяжы. Ідэалагічная праца, якую будзе курыраваць Пярцоў, выходзіць на першы план.
Наколькі чаканае было гэта прызначэнне, якія даручэнні даў Прэзідэнт, даведаемся ў аглядальніка АТН Наталлі Брэвус (відэа).