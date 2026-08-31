Беларусь і Грузія ўмацоўваюць міжпарламенцкія сувязі
Развіваем эканамічнае супрацоўніцтва і ўмацоўваем міжпарламенцкія сувязі па лініі Мінск - Тбілісі. Пра гэта ішла размова на сустрэчы старшыні Палаты прадстаўнікоў з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Грузіі ў Беларусі.
Паміж парламентамі дзейнічаюць групы сяброўства. Сярод прыярытэтных пунктаў росту - турызм і гандаль. Ёсць пазітыўная дынаміка і ў росце тавараабароту. Стаіць задача выйсці на 200 млн долараў.
Валерый Малашка, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
"Апошні год - гэта актывізацыя нашых эканамічных узаемаадносін. 17 сакавіка ў Тбілісі праходзіла пасяджэнне групы па эканамічным супрацоўніцтве. Вядома, сёння мы, парламентарыі, настроены на працяг гэтага канструктыўнага дыялогу. Вельмі важна, што мы шукаем новыя шляхі ўзаемадзеяння, эканамічнага супрацоўніцтва. Зразумела, што тыя сацыяльна-гуманітарныя праекты, якія існавалі, сёння мы імкнемся аднавіць. Я думаю, у памяці ўсіх і Тбілісоба, якая сабрала 100 тыс. чалавек на мінскай вуліцы. І гэта асаблівы пункт узаемадзеяння з пасольствам Грузіі ў Рэспубліцы Беларусь".
Важны арыенцір у развіцці беларуска-грузінскіх адносін - заява аб супрацоўніцтве, падпісаная кіраўнікамі парламентаў.