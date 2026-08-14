Беларусь і Іран пацвердзілі гатоўнасць да далейшага развіцця шматпланавага супрацоўніцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Паслядоўны двухбаковы дыялог і ўзаемную падтрымку Беларусі і Ірана адзначыў сёння намеснік старшыні Савета Рэспублікі Ігар Брылевіч на сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Ірана ў Беларусі.
У дзвюх краін высокая ступень узаемаразумення ў пытаннях каардынацыі намаганняў на пляцоўках міжнародных арганізацый.
За апошнія некалькі гадоў прасочваецца станоўчая дынаміка беларуска-іранскага ўзаемадзеяння і складзены даверны дыялог на вышэйшым і высокім узроўнях. Бакі абмяняліся меркаваннямі адносна першачарговых крокаў па рэалізацыі сумесных праектаў, накіраваных на нарошчванне двухбаковага гандлю. Кіраўніком беларускай дзяржавы пастаўлена задача па павелічэнні тэмпаў тавараабароту з Іранам да 1 млрд долараў.