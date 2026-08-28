Беларусь і Узбекістан да 2030 года маюць намер павялічыць тавараабарот да 2 млрд долараў

Беларусь і Узбекістан маюць намер павялічыць тавараабарот да 2 млрд долараў да 2030 года. Аб гэтым гаварылі ў Савеце Рэспублікі падчас сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Узбекістана ў Беларусі Нурыдзінам Мамажонавым.

Сёння супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Узбекістанам развіваецца ў сферах эканомікі, адукацыі, аховы здароўя, моладзевай і гістарычнай палітыкі. Таксама бакі актыўна супрацоўнічаюць на міжнародных пляцоўках.

Важным для Беларусі з'яўляецца і ўзаемадзеянне па лініі парламентарыяў. Падчас візіту Прэзідэнта Узбекістана ў Беларусь у ліпені 2026 года была падпісана дэкларацыя аб наладжванні стратэгічнага партнёрства паміж краінамі.

Таксама на сустрэчы бакі абмеркавалі правядзенне ў горадзе Хівэ беларуска-ўзбекскага міжпарламенцкага форуму, які адбудзецца ўжо 29-30 верасня.