Беларусь і В'етнам пераходзяць ад базавага гандлю да паўнавартаснай кааперацыі

Стратэгічнае партнёрства Беларусі і В'етнама дазваляе перайсці ад базавага гандлю таварамі да паўнавартаснай кааперацыі. Адпаведную задачу абазначыў міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў.

У рамках афіцыйнага візіту кіраўнік знешнепалітычнага ведамства нашай краіны даў інтэрв'ю шэрагу в'етнамскіх СМІ. Сумесная работа адкрывае новыя магчымасці перад Мінскам і Ханоем, у тым ліку для прасоўвання тавараў на рынках трэціх краін.

Падчас зносін са СМІ В'етнама, Максім Рыжанкоў асабліва падкрэсліў дыялог лідараў дзвюх краін. Гэта аснова, на якой выбудоўваецца ўзаемадзеянне па ўсіх напрамках. Нагадаем, кіраўнік МЗС у гэтыя дні знаходзіцца з афіцыйным візітам у Сацыялістычнай Рэспубліцы В'етнам. 29 кастрычніка акцэнт рабочай праграмы зроблены на вывучэнні рэгіянальнага і прамысловага супрацоўніцтва.