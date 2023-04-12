Беларусь і Венгрыя зацікаўленыя ў больш цесным супрацоўніцтве

На пасяджэнні міжурадавай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве бакі таксама абмеркавалі яшчэ адзін важны момант - узаемадзеянне ў атамнай энергетыцы. Як адзначыў Сіярта, Беларусь на 8 гадоў апярэджвае Венгрыю ў гэтым кірунку, партнёры зацікаўлены ў абмене вопытам. Больш за тое, у гэты ж дзень адбыўся бізнес-форум, у якім узялі ўдзел прадпрымальнікі з дзвюх краін. Пра ўсё распавёў Аляксей Волкаў (відэа).