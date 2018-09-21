Беларусь упершыню стане ўдзельніцай Саміту па ўстойлівым развіцці - ён адкрыецца ў панядзелак, 24 верасня, у Нью-Ёрку і аб'яднае прадстаўнікоў больш чым з 70 краін свету. Наш досвед па дасягненні мэт устойлівага развіцця прадставіць віцэ-спікер верхняй палаты парламента Мар'яна Шчоткіна. Адна з ключавых тэм сустрэчы - умацаванне супрацоўніцтва ў пытаннях устойлівага развіцця на рэгіянальным узроўні.

Акцэнт сугучны беларускай ініцыятыве. Наша краіна выступае за стварэнне шырокай партнёрскай сеткі нацыянальных каардынатараў. Яна надасць імпульс у дасягненні глабальных мэт развіцця. Прыярытэты ў гэтай працы вызначыла ААН. Гэта 17 задач, якія павінны быць вырашаныя да 2030 года. Сярод іх - ліквідацыя галечы і голаду на планеце, забеспячэнне здаровай экалогіі, павышэнне дабрабыту кожнай з дзяржаў.