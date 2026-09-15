Бюджэт і падатковая палітыка, эканамічныя ініцыятывы - што разгледзяць дэпутаты на восеньскай сесіі

15 верасня парламент Беларусі адкрывае чарговую заканадаўчую сесію, і ўжо да першага пасяджэння падрыхтаваны салідны пакет дакументаў. Напрыклад, у парадку дня Палаты прадстаўнікоў сёння адразу 6 пунктаў. Але дыялог значна шырэйшы і датычыцца планаў на ўвесь сезон.

Адкрыццё сесіі адбываецца напярэдадні важнага дзяржаўнага свята - Дня народнага адзінства. Па традыцыі ў фае Авальнай залы арганізавалі выставу, што распавядае аб беларускай гісторыі, гісторыі беларускага парламентарызму. Знаёміліся з ёй не толькі дэпутаты, але і вышэйшыя службовыя асобы, якія па Канстытуцыі павінны прысутнічаць на адкрыцці сесіі. Перад імі выступіў старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар Сергеенка, ён абазначыў прыярытэты на найбліжэйшую сесію.

Галоўны пасыл для дэпутатаў - няма не сваіх тэм. Калі дзесьці патрэбныя навэлы, трэба нешта ўдасканальваць у любой сферы жыцця і эканомікі, гэта трэба прапаноўваць. Але рабіць гэта трэба аптымальна, таму што любыя непрадуманыя навэлы, як сказаў Ігар Сергеенко, у грамадстве не будуць успрынятыя з пазітывам.

Калі браць канкрэтныя дакументы, то можна ўспомніць ужо агучаны раней бюджэтна-падатковы пакет дакументаў на бягучы год.

Патрэбны аптымальны падыход, трэба ўзважыць дзяржаўныя льготы, якія ёсць, і сацыяльныя гарантыі ад дзяржавы. Улічыць інтарэсы ўсіх - дзяржавы, грамадства, бізнесу і прадпрыемстваў. Таксама ў цэнтры ўвагі інтарэсы чалавека працы: Працоўны кодэкс, змяненне ў заканадаўства аб ахове працы (акцэнт зноў жа на прафілактыку). Сёння таксама гавораць аб тым, як беларусы беражліва ставяцца да сваёй зямлі, менавіта таму адкрыццё сесіі звязана адразу з чатырма законапраектамі, што датычацца сельскай гаспадаркі, зямельнага заканадаўства, АПК: гэта меліярацыя, ветэрынарная дзейнасць, прасочвальнасць жывёл і аквакультура.

Чаму наспелі гэтыя самыя інавацыі і што памяняецца ў жыцці грамадства? Аб гэтым перад пачаткам пасяджэння расказаў старшыня Пастаяннай камісіі па аграрнай палітыцы, член Савета Палаты прадстаўнікоў Іван Маркевіч.

Ён адзначыў, што гэтыя пытанні вельмі актуальныя і неабходныя не толькі для аграрнага комплексу, а ў цэлым для краіны: і для ўнутранай палітыкі, і для вырашэння шэрагу пытанняў, што ўзнікаюць сёння ў плане гандлю і экспарту беларускай прадукцыі.

Таксама ў сённяшнім парадку дня адразу дзве міжнародныя ратыфікацыі: з Расійскай Федэрацыяй аб абмене данымі і з Рэспублікай Тога аб бязвізе для ўладальнікаў службовых і дыпламатычных пашпартоў. Міжнародная дыпламатыя, міжнародная дзейнасць - гэта адзін з прыярытэтаў для Палаты прадстаўнікоў. Напрыклад, у найбліжэйшую нядзелю, 20 верасня, нашы дэпутаты стануць назіральнікамі пры правядзенні выбараў у Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі.

Чакаецца, што маючая адбыцца сесія будзе насычанай.