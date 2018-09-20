3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Дэлегацыя Беларусі ўзнімае прыярытэтныя пытанні на сесіі Генасамблеі ААН
У Нью-Ёрку працягваецца 73-я сесія Генасамблеі ААН. На парадку дня больш за 170 пытанняў. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Пастаянны прадстаўнік нашай краіны пры ААН Валянцін Рыбакоў паведаміў, якія пытанні на бягучай сесіі стануць для нашай краіны прыярытэтнымі.
Беларусь прадоўжыць прасоўваць і свае брэндавыя ініцыятывы. Гэта каардынацыя дзеянняў міжнароднай супольнасці ў барацьбе з гандлем людзьмі, прасоўванне інтарэсаў краін з сярэднім узроўнем даходу і падтрымка інтарэсаў натуральнай сям'і. Інтэрв'ю з пастаянным прадстаўніком Беларусі пры ААН сёння ў "Панараме".