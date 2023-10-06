3.69 BYN
Дэлегацыя Кыргызстана наведала Парк высокіх тэхналогій
Працягваецца рабочы візіт дэлегацыі Кыргызстана ў Беларусь на чале з Нурланбекам Шакіевым. Сёння парламентарыі наведалі Парк высокіх тэхналогій. Госці адзначылі высокі ўзровень развіцця беларускага IT-сектара.
Па прыкладзе беларускага ПВТ у Кыргызстане створаны кластар у сферы інфармацыйных тэхналогій. Дэлегацыю асабліва зацікавіў вопыт укаранення IT у аграпрамысловую сферу, медыцыну і бяспеку.
Сёння ў ПВТ - больш за тысячу рэзідэнтаў. У Парку каля ста цэнтраў распрацоўкі замежных карпарацый. У 2021 годзе экспарт ПВТ дасягнуў абсалютнага рэкорду і склаў 3,2 млрд долараў. Летась - 2,7 млрд. Гэта каля 30 % усяго экспарту паслуг Беларусі. ПВТ сёння - гэта 4 % ВУП нашай краіны.