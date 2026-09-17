Качанава адзначыла высокі патэнцыял партнёрства Беларусі з Алжырам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Будучыня за Афрыкай і такімі краінамі, як Алжыр. Патэнцыял супрацоўніцтва з Беларуссю тут вельмі высокі. Гэта падкрэсліла 17 верасня на сустрэчы са старшынёй Савета нацый Алжыра старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава.
Беларуская дэлегацыя знаходзіцца з візітам у гэтай афрыканскай краіне.
У Беларусі і Алжыра ёсць дарожная карта, па якой краіны нарошчваюць супрацоўніцтва. Мэта - за найбліжэйшыя гады выйсці на тавараабарот у паўмільярда долараў і запусціць праекты ў многіх сферах. Дамоўленасці лідараў дзвюх краін надалі імпульс супрацоўніцтву, і цяперашні візіт - магчымасць акцэнтаваць увагу на пунктах росту.