Казахстан выбраў Курултай: беларускія назіральнікі адзначылі высокую яўку

Галасаванне на першых у гісторыі выбарах у Курултай завяршылася ў Казахстане. У 20:00 па мясцовым часе закрыліся выбарчыя ўчасткі. Папярэдняя яўка склала 74,19 %. Пры гэтым казахстанцы ў Беларусі яшчэ могуць аддаць свой голас у пасольстве ў сталіцы і ў генеральным консульстве ў Брэсце. Яны працуюць да 20:00 па Мінску. За ходам выбараў на двух беларускіх участках сочаць міжнародныя назіральнікі. У ЦВК Беларусі далі станоўчую ацэнку арганізацыі электаральнага працэсу ў Казахстане. У якасці міжнародных назіральнікаў на выбарах у Курултай працуюць і дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Парламентарыі прадстаўляюць місію СНД, па лініі Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі і ПА АДКБ.

Галасаванне ўпершыню праводзіцца па новай Канстытуцыі. Грамадзянам трэба выбраць 145 дэпутатаў, якія будуць займацца заканатворчай дзейнасцю наступныя 5 гадоў.