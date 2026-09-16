Хрэнін: Выбіральнасць у трактоўцы законаў разбурае давер да міжнароднага права
Спыніць рух планеты да глабальнай канфрантацыі, забяспечыць вяршэнства міжнароднага права без адвольнага тлумачэння, стварыць адзіныя юрыдычныя нормы і маральныя правілы пры распрацоўцы штучнага інтэлекту і смяротных аўтаномных сістэм.
16 верасня міністр абароны Беларусі выступіў на XIII Сяншаньскім міжнародным форуме па бяспецы ў Пекіне. За апошнія гады ваенныя канфлікты сур'ёзна змяняюць глабальную бяспеку, многія краіны становяцца інструментам ціску.
Пры гэтым адны гавораць аб агрэсіі супраць суверэннай дзяржавы, спасылаючыся на міжнароднае заканадаўства, другія тое ж трактуюць як неабходнасць узброенага ўмяшання. Такая выбіральнасць разбурае давер да міжнароднага права і істотна абмяжоўвае яго магчымасці. На форуме Віктар Хрэнін гаварыў аб мірным выкарыстанні космасу - у адваротным выпадку гэта сур'ёзна павышае рызыку эскалацыі.
Галоўнай умовай стабільнасці міжнародных адносін з'яўляецца ўжо не баланс ваеннай сілы, а салідарная адказнасць і ўзаемны давер.