Кіраўнік МЗС Беларусі на палях пасяджэння ШАС абмеркаваў пытанні супрацоўніцтва з Пакістанам, Іранам
У рамках пасяджэння Савета міністраў замежных спраў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Кыргызстане кіраўнік МЗС Беларусі Максім Рыжанкоў правёў шэраг двухбаковых сустрэч.
Падчас размовы з міністрам замежных спраў Пакістана было падкрэслена, што адносіны дзвюх краін абапіраюцца на ўзаемную павагу і высокі ўзровень даверу паміж лідарам Беларусі і прэм'ер-міністрам Пакістана. Кіраўнікі МЗС зверылі графік будучых кантактаў, уключаючы сустрэчы на вышэйшым і высокім узроўнях.
Падчас сустрэчы Максіма Рыжанкова з іранскім калегам была пацверджана прыхільнасць усім дамоўленасцям, дасягнутым падчас узаемных візітаў прэзідэнтаў Беларусі і Ірана.
Адбылася таксама кароткая сустрэча з Генеральным сакратаром ШАС Нурланам Ермекбаевым. Яму была перададзена паштовая марка, выпушчаная Беларуссю да 25-гадовага юбілею Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
На палях СМЗС Максім Рыжанкоў таксама абмяняўся меркаваннямі па актуальных пытаннях з калегамі з Казахстана, Узбекістана і Таджыкістана.