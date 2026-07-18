Кіраўнік МЗС Беларусі сустрэўся з прэзідэнтам Мазамбіка

Беларусь і Афрыка паказваюць устойлівую дынаміку ў рамках доўгатэрміновага партнёрства. Падчас візіту ў Мазамбік кіраўнік МЗС Беларусі сустрэўся з прэзідэнтам афрыканскай рэспублікі.

Бакі абмеркавалі актуальны ўзровень супрацоўніцтва. Галоўныя тэмы - механізацыя сельскай гаспадаркі для гарантавання харчовай бяспекі і ўмацаванне індустрыяльнага суверэнітэту Мазамбіка. Парадак дня сустрэчы закрануў стварэнне сумеснай вытворчасці змяшаных угнаенняў, развіццё лагістычных калідораў для паставак беларускіх тавараў, а таксама перадачу тэхналогій і вопыту Беларусі ў розных сферах, уключаючы энергетыку.

Максім Рыжанкоў, міністр замежных спраў Беларусі:

"Наша дзяржава гатова працаваць сумесна з Мазамбікам у здабычы карысных выкапняў і іх перапрацоўцы. Гэта той вопыт, які сёння ёсць у Рэспубліцы Беларусь".

Мінск і Мапуту акрэслілі задачы па барацьбе з тэрарызмам і падрыхтавалі да падпісання буйны пакет пагадненняў у сферах бяспекі, адукацыі і аховы здароўя.

Таксама падчас сустрэчы Максім Рыжанкоў перадаў прэзідэнту Мазамбіка Даніэлу Шапу асабістае пасланне Аляксандра Лукашэнкі з запрашэннем наведаць Беларусь з афіцыйным візітам. Афрыканскі лідар з падзякай прыняў запрашэнне і ўжо даручыў свайму МЗС пачаць падрыхтоўку да будучай паездкі.