3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
МЗС Беларусі і РФ выпусцілі трэці сумесны даклад аб правах чалавека на Захадзе
МЗС Беларусі і Расіі выпусцілі новы сумесны даклад "Аб сітуацыі з правамі чалавека ў асобных краінах". Гэта ўжо трэцяя справаздача, якую Мінск і Масква складаюць разам. Галоўная мэта дакумента - паказаць выварат еўрапейскай і амерыканскай дэмакратыі і адказаць на пастаянныя абвінавачанні ў адрас Саюзнай дзяржавы.
У справаздачу дабавілі не толькі сухія тэксты, але і навочныя фота- і відэаматэрыялы, якія дэманструюць грубыя парушэнні базавых правоў і свабод у краінах Захаду, уключаючы прыгнёт іншадумства, цэнзуру, праследаванне журналістаў, дыскрымінацыю і прымяненне гвалту з боку праваахоўных органаў падчас мірных пратэстаў.
Гэтым разам упор зрабілі не толькі на палітыку, але і на сацыяльную сферу: доступ да медыцыны, адукацыі і жудасныя ўмовы ў заходніх турмах. Дакумент ужо апублікаваны, а ў бліжэйшы месяц яго плануюць асабіста прэзентаваць на дыпламатычных пляцоўках СНД, АБСЕ ў Вене і ў штаб-кватэры ААН у Жэневе.