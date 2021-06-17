Н. Качанава сустрэлася з паслом Кітайскай Народнай Рэспублікі

Адносіны Беларусі і Кітая выбудоўваюцца на ўзроўні высокага даверу і павагі інтарэсаў адно аднаго, падкрэсліла старшыня Савета Рэспублікі. Наталля Качанава сустрэлася сёння з паслом Кітайскай Народнай Рэспублікі. Абмеркавалі развіццё і ўмацаванне рэгіянальнага супрацоўніцтва, узаемадапамогу ў няпросты перыяд пандэміі, а таксама сумесныя праекты і эканамічны эфект ад іх рэалізацыі.

Пасол Кітая Се Сяаюн звярнуў увагу на паляпшэнне палітычнай, сацыяльнай і эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Адзначыў дыпламат і значнасць працэсу ўдасканалення Канстытуцыі для далейшага і ўстойлівага развіцця нашай краіны. Адзначыў рост усебаковага давернага стратэгічнага партнёрства і супрацоўніцтва Беларусі і Кітая.