Паміж Саветам Рэспублікі і Сенатам Пакістана заключаны мемарандум аб узаемаразуменні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Савеце Рэспублікі адбылася сустрэча са старшынёй Сената Парламента Саідам Юсуфам Разой Гілані. Галоўным вынікам міжпарламенцкага дыялогу стала падпісанне мемарандума аб узаемаразуменні паміж Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі і Сенатам Ісламскай Рэспублікі Пакістан.
Мемарандум закліканы надаць новы імпульс развіццю беларуска-пакістанскага дыялогу, а таксама прасоўванню сумесных інтарэсаў у гандлёва-эканамічнай і гуманітарнай сферах.
Акрамя насычанай перагаворнай праграмы на самым высокім узроўні парламенцкая дэлегацыя наведае Мінскі трактарны завод, Мінскі навукова-практычны цэнтр хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі. Завершыцца візіт 26 верасня.