Пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў краін СНД праходзіць у Туркменістане
7 кастрычніка ў Туркменістане праходзіць пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў краін СНД. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў, што Садружнасць мае ўсе перадумовы для свайго далейшага развіцця і росту.
Міністр замежных спраў адзначыў, сёння свет ушчыльную наблізіўся да фундаментальнай перабудовы. СНД ёсць куды расці. Арганізацыя ахоплівае самы шырокі спектр пытанняў: ад глабальнай палітыкі і бяспекі да гуманітарнай сферы.
Напярэдадні пасяджэння Савета міністраў замежных спраў краін СНД адбылася сустрэча кіраўнікоў МЗС Беларусі і Туркменістана. Максім Рыжанкоў і Рашыд Мерэдаў падпісалі праграму супрацоўніцтва паміж Міністэрствамі замежных спраў дзвюх краін на 2027-2028 гады.