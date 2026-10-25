Прэзідэнт Манголіі наведаў Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны
25 кастрычніка Прэзідэнт Манголіі Ухнаагійн Хурэлсух, які прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам, наведаў Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
Высокі госць дэталёва азнаёміўся з унікальнымі экспанатамі, што адлюстроўваюць трагедыю і подзвіг савецкага народа. Асаблівую цікавасць лідара выклікалі залы, якія распавядаюць аб сумеснай барацьбе і ўкладзе Манголіі ў агульную Перамогу. Пасля агляду экспазіцыі кіраўнік дзяржавы пакінуў памятны запіс у Кнізе ганаровых гасцей.
Гэта першы ў гісторыі афіцыйны візіт лідара Манголіі ў Беларусь. 24 кастрычніка Ухнаагійн Хурэлсух таксама ўшанаваў памяць загінуўшых, усклаўшы вянок да манумента Перамогі. Афіцыйны візіт Прэзідэнта Манголіі прадоўжыцца да 26 кастрычніка.
На гэтую ж дату запланавана асноўная перагаворная праграма на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў. Прэзідэнты на перамовах у Мінску ацэняць выкананне дамоўленасцяў, дасягнутых падчас візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Манголію ў 2024 годзе, і намецяць ключавыя напрамкі для далейшага развіцця беларуска-мангольскіх адносін. Чакаецца, што акцэнт будзе зроблены на рэалізацыі ўзаемавыгадных гандлёва-эканамічных праектаў, паглыбленні ўзаемадзеяння ў прамысловасці і АПК.