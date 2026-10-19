Раўнапраўнае партнёрства і агульныя рынкі: як Беларусь умацоўвае эканамічныя сувязі ў рамках ШАС

Беларусь актыўна ўдзельнічае ў інтэграцыйных аб'яднаннях і заўсёды выступае за развіццё ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва на роўных.

У панядзелак, 19 кастрычніка, урадавая дэлегацыя на чале з прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным прыляцела ў Душанбэ для ўдзелу пасяджэнні Савета кіраўнікоў урадаў дзяржаў - членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.

Сталіца Таджыкістана сустрэла выдатным надвор'ем - больш за 20 градусаў цяпла.

Адразу пасля прылёту ўрадавая дэлегацыя накіравалася на перамовы з кітайскімі партнёрамі. Мінск і Пекін зверылі гадзіннікі па стратэгічнам партнёрстве.

Як падкрэсліў Аляксандр Турчын, роўна праз тры месяцы Беларусь і Кітай адзначаць знамянальную дату - 35-годдзе з дня наладжвання дыпламатычных адносін, таму ёсць што абмеркаваць. Партнёрства набірае абароты, вядома, пры падтрымцы лідараў дзвюх краін.

Аляксандр Турчын, прэм'ер-міністр Беларусі: "Сёння Кітай у Беларусі ўспрымаецца як сапраўднысябар, які з'яўляецца прыкладам у сферы дзяржаўнага будаўніцтва і адказных паводзін на міжнароднай арэне. Разлічваем, што кітайскія сябры таксама бачаць наша шчырае стаўленне ў сённяшніх умовах, калі ў свеце ёсць нямала ахвотнікаў убіць клін у беларуска-кітайскае партнёрства".

Не менш важны трэк нашай дыпламатыі ў Душанбэ - адносіны з Таджыкістанам. Краіны звязвае не проста сяброўства, а добры эканамічны падмурак. Паводле апошніх звестак, узаемны гандаль вырас амаль на траціну. Нашы пастаўкі таксама растуць двухзначнымі тэмпамі. Больш падрабязна пра стан спраў расказаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Таджыкістане Аляксандр Худалееў.

"Тэмпы развіцця радуюць. Ёсць дастаткова сур'ёзныя галіны для развіцця ўзаемавыгадных адносін. З улікам таго, што з'явілася прамыя авіязносіны, у сферы турызму асаблівай увагі заслугоўвае санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне, а таксама культурнае ўзаемадзеянне", - адзначыў ён.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Таджыкістане Аляксандр Худалееў

20 кастрычніка ў Душанбэ прагучаць ініцыятывы Беларусі па развіцці ШАС. Партнёры маюць намер прыняць вялікі пакет рашэнняў, якія перш за ўсё спрашчаюць узаемны гандаль, дастаўку тавараў, грузаў. Дарэчы, 75 % беларускага экспарту сёння ідзе на рынкі краін ШАС, таму патрэбная надзейная і стабільная інфраструктура.