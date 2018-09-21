Развіццё адносін з краінамі Лацінскай Амерыкі - у ліку прыярытэтаў Беларусі
Пра гэта заявіў намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Баляслаў Пірштук падчас сустрэчы з дэлегацыяй лацінаамерыканскага парламента на чале з яго старшынёй Эліясам Кастылья. Па выніках перамоў бакі выказалі ўзаемную цікавасць у актывізацыі супрацоўніцтва. Праграмай візіту прадугледжана наведванне некалькіх прадпрыемстваў. Такім чынам, лацінаамерыканскія парламентарыі змогуць азнаёміцца з прамысловым патэнцыялам нашай краіны.