Сергеенка: Беларусь выступае за сінхранізацыю НУМДА з ШАС і ЕАЭС
Пашырэнне супрацоўніцтва шляхам выпрацоўкі шматбаковых падыходаў па прасоўванні міру, бяспекі і стабільнасці ў Азіі - адзін з прыярытэтаў знешняй палітыкі Беларусі, заявіў Ігар Сергеенка на пасяджэнні VII саміту Нарады па ўзаемадзеянні і мерах даверу ў Азіі. Форум праходзіць у Баку і аб'ядноўвае 28 краін-удзельніц.
Па даручэнні Прэзідэнта ад нашай краіны ў саміце ўдзельнічае старшыня Палаты прадстаўнікоў. Сярод агучаных ініцыятыў - канцэпцыя "інтэграцыі інтэграцый" (больш падрабязна – глядзіце відэа).