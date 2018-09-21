Сяргей Румас і Дзмітрый Мядзведзеў абмеркавалі актуальныя пытанні двухбаковага супрацоўніцтва
Папярэднічала перамовам лідараў Беларусі і Расіі сустрэча прэм'ер-міністраў. Напярэдадні пасяджэння на вышэйшым узроўні з удзелам урадаў дзвюх краін Сяргей Румас і Дзмітрый Мядзведзеў яшчэ раз абмеркавалі актуальныя пытанні двухбаковага супрацоўніцтва.
"Я удзячны Вам, што Вы знайшлі час сёння сустрэцца, каб мы маглі прадоўжыць абмеркаванне тых пытанняў, якое мы пачалі падчас нашых тэлефонных перамоў. Нашы намеснікі працавалі ў гэты час па пытаннях, якія яны курыруюць. І Ваша прапанова аб тым, што група высокага ўзроўню павінна быць каардынатарам усіх пытанняў, ужо сёння ўвасабляецца. Ігар Петрышэнка далажыў мне, што група ўжо працуе. І новы пасол Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіч ужо таксама ўключыўся ў гэтую працу".
"Сітуацыя нядрэнная, назіраецца рост тавараабароту як па выніках 2017, так і ў 2018. Пры гэтым рост паставак адзначаецца з абодвух бакоў. Але ёсць пытанні, якія заўсёды ўзнікаюць, у тым ліку ў сферы энергетычнага супрацоўніцтва і ў іншых галінах".
Дзмітрый Мядзведзеў таксама яшчэ раз асабіста павіншаваў Сяргея Румаса з прызначэннем на пасаду прэм'ер-міністра, пажадаўшы яму поспехаў у гэтай адказнай працы.