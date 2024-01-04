Топ-пасады ў першыя дні новага года. Аляксандр Лукашэнка прызначыў новага міністра эканомікі, свайго памочніка ў Віцебскай вобласці, гендырэктара БелАЭС і не толькі

Вялікая работа на знешнім контуры і ўнутры краіны з новымі кіруючымі кадрамі. Чацвер, 4 студзеня, прайшоў пад знакам кадравых рашэнняў Прэзідэнта Беларусі. У каманду, якая павінна працаваць на эканамічны вынік, прыйшлі маладыя і энергічныя кіраўнікі. У сваіх сферах яны як рыба ў вадзе. Прафесійныя эканамісты, аграрыі, тэхнолагі. Камусьці прыйдзецца паказаць сябе ў новай галіне, але навыкі, атрыманыя на папярэдніх пасадах, яшчэ як спатрэбяцца. У Беларусі новы міністр эканомікі. Гэта Юрый Чабатар. Ад ведамства пад яго кіраўніцтвам Прэзідэнт патрабуе большай ініцыятывы ў частцы планавання эканамічнай стратэгіі. Патрэбна дакладная і праўдзівая карціна. Ад гэтага залежаць кіраўніцкія рашэнні. Таму ні на адным з этапаў сістэма не павінна даваць збой. Сур'ёзнае кадравае ўмацаванне атрымала Віцебская вобласць, пачынаючы ад раённага выканкама да памочніка кіраўніка дзяржавы. Наперадзе выбары дэпутатаў усіх узроўняў, першае пасяджэнне ў новым складзе Усебеларускага народнага сходу. Аляксандр Лукашэнка сёння быў вельмі адкрыты і ў частцы палітычных заяў, і эканамічных перспектыў. Ілона Красуцкая падрабязна пра кадравыя рашэнні Прэзідэнта (відэа).