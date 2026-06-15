3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Турчын у Ташкенце анансаваў III Форум рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана
Вялікі фінансавы дыялог працягваецца ва Узбекістане. Сёння асноўны дзень Ташкенцкага міжнароднага інвестфоруму. Завяршылася пленарная сесія. Удзел у ёй узяў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын.
6 тыс. кв.м дасягненняў Узбекістана. Зараз становіцца людзей пабольш. Раніцай усе былі на пленарнай сесіі - гэта ключавая падзея форуму.
З вітальным словам выступіў прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мерзіёеў. Сказаў, што Узбекістан - краіна абсалютна адкрытая для інвестыцый. За ўвесь час існавання форуму (гэта пяць гадоў, гэты форум 5-ты - юбілейны) аб'ём праектаў ацэньваецца нават не мільёнамі, а мільярдамі валют. Так што пляцоўка сапраўды вельмі вялікая. Беларусь, вядома, таксама бярэ ўдзел сёлета. Ад нас выступіў міністр Аляксандр Турчын з падрабязным дакладам на пленарным пасяджэнні аб магчымасцях для ўзаемадзеяння Беларусі і Узбекістана (больш падрабязна – глядзіце відэа).