У ААЭ праходзяць Дні Беларусі

10 новых кампаній з ААЭ зарэгістраваліся на Беларускай універсальнай таварнай біржы ў 2026 годзе. Тавараў ужо пастаўлена больш чым на мільён долараў. Пра гэта нашаму тэлеканалу расказаў пасол Беларусі ў ААЭ Ігар Белы. У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах праходзяць Дні Беларусі.

Жыхары ААЭ працягваюць адкрываць для сябе Беларусь. Напярэдадні англійскамоўнае выданне "Наш прэзідэнт" было перададзена даследчаму інстытуту "Фікер".

Гэта незалежны міжнародны аналітычны цэнтр і бібліятэка ў Дубаі. У фондах - 15 тыс. кніг на англійскай і арабскай мовах. Таксама на паліцах цяпер ёсць і 4-томнік "Беларусь суверэнная", які адказвае на фундаментальнае пытанне: што такое Беларусь - ад узнікнення дзяржавы да сучаснай краіны.

Безумоўна, лідары Беларусі і ААЭ шмат у чым вызначаюць дынаміку двухбаковых адносін. ААЭ ўваходзяць у топ-5 інвестараў у эканоміку нашай краіны. Гэта стала магчымым дзякуючы запуску найбуйнейшых сумесных праектаў і рэкорднаму росту тавараабароту.

Яшчэ больш магчымасцей адкрывае пагадненне аб гандлі паміж нашымі краінамі, якое ўступіла ў сілу ў пачатку кастрычніка. Дакумент закладвае прававую і эканамічную аснову для паглыблення партнёрства ў ключавых сектарах - ад гандлю і фінансаў да высокіх тэхналогій і лагістыкі. І напэўна нашы кампаніі выкарыстаюць гэты "зялёны калідор".

22-24 кастрычніка ў Dubai Mall пакажуць беларускае кіно. Гледачоў чакаюць тры фільмы, якія можна паглядзець бясплатна.