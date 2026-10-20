У Беларусь з афіцыйным візітам прыбыла парламенцкая дэлегацыя М'янмы: што чакае высокіх гасцей
У Беларусь з афіцыйным візітам прыбыла парламенцкая дэлегацыя М'янмы на чале са старшынёй Палаты нацыянальнасцяў Асамблеі Саюза. Гасцей сустракалі ў лепшых беларускіх традыцыях - з хлебам і соллю.
Гэты візіт - працяг рэалізацыі дамоўленасцяў на вышэйшым узроўні. Беларусь і М'янму падзяляюць тысячы кіламетраў, але краінам удаецца заставацца вернымі сябрамі і надзейнымі партнёрамі.
Высокія госці прыбылі ў Беларусь па запрашэнні старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай. М'янма для краіны - найважнейшы партнёр у рэгіёне Паўднёва-Усходняй Азіі. Нягледзячы на геаграфічную аддаленасць, краіны актыўна развіваюць двухбаковае супрацоўніцтва.
Тавараабарот паміж краінамі дэманструе кратны рост. Агульныя інтарэсы - гэта дыверсіфікацыя рынкаў збыту, умацаванне нацбяспекі, тэхналагічны абмен і ўзаемная палітычная падтрымка на міжнароднай арэне.
Адносіны паміж дзяржавамі набылі абсалютна новы стратэгічны характар у 2025-м, калі Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у дзяржаву Паўднёва-Усходняй Азіі.
20 кастрычніка на парадку дня - шырокае кола пытанняў двухбаковага ўзаемадзеяння не толькі ў эканамічнай, але і ў гуманітарнай і сацыяльнай сферах. У гэты дзень высокія госці пазнаёмяцца з гісторыка-культурным патэнцыялам Беларусі.
Падчас афіцыйнага візіту, які працягнецца па 23 кастрычніка, будзе падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве.