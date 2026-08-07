У Кыргызстане адбылося пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета ў шырокім складзе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ліквідацыя бар'ераў ва ўзаемным гандлі, мытная кааперацыя, лічбавізацыя чыгунак - Кыргызстан прымае Міжурадавы савет ЕАЭС.
Другі дзень у Чалпон-Аце пачаўся з сустрэчы кіраўнікоў урадаў з прэзідэнтам Кыргызстана Садырам Жапаравым. Сёння пасяджэнне - у шырокім складзе. Усяго заяўлена больш як 15 пытанняў.
Асобную ўвагу на пасяджэнні плануюць надаць развіццю агульнага аграрнага рынку і кліматычнаму парадку дня. Наступнае пасяджэнне Еўразійскага міжурадавага савета пройдзе ў Мінску.