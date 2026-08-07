У Кыргызстане праходзіць Міжурадавы савет ЕАЭС: што на парадку дня пасяджэння ў шырокім складзе
Кыргызстан прымае Міжурадавы савет ЕАЭС. У Чалпон-Аце 7 жніўня адбудзецца пасяджэнне ў шырокім складзе. У ім возьме ўдзел і беларуская дэлегацыя.
У перакладзе з кыргызскай "чалпон" азначае "ранішняя зорка". Ужо другі дзень гэты горад-курорт - сапраўдны палітычны цэнтр. Сюды з'ехаліся кіраўнікі ўрадаў дзяржаў Еўразійскага эканамічнага саюза. Сярод іх і прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын.
Напярэдадні прайшло пасяджэнне Міжурадавага савета ў вузкім складзе. Вырашылі пачаць з ключавога - харчовай бяспекі і гандлю. Ва ўмовах сусветнай нестабільнасці і абмежаванняў гэта мае першаступеннае значэнне. Калі ўспомніць вынікі 2025 года, то сукупны ВУП аб'яднання вырас на 1,7 %, пры гэтым асноўны ўклад у развіццё ўнеслі сектар паслуг, будаўніцтва і актыўнае ўнутранае спажыванне.
Усяго ў Чалпон-Аце заяўлена больш як 15 пытанняў: паглыбленне інтэграцыі, развіццё электроннага гандлю, лічбавізацыя грузавых чыгуначных перавозак, фарміраванне агульнага фінансавага рынку.
7 жніўня чакаецца падпісанне шэрагу важных дакументаў. Сярод іх: пагадненне аб электронным гандлі таварамі ў ЕАЭС, аб допуску брокераў і дылераў адной дзяржавы да арганізаваных гандлёвых пляцовак біржаў іншых краін-удзельніц, а таксама пагадненне аб узаемным прызнанні дакументаў аб навуковых званнях. Асобную ўвагу плануюць надаць развіццю агульнага аграрнага рынку і кліматычнага парадку дня.
Партнёрам ёсць што абмеркаваць і прапанаваць. Галоўнае, што за ўсімі глабальнымі рэчамі стаіць звычайны чалавек. У якім бы кутку велізарнай еўразійскай прасторы ён ні знаходзіўся, яму павінна быць камфортна.