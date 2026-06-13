3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Мінск з афіцыйным двухдзённым візітам прыбыў Сяргей Лаўроў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Скаардынаваць крокі па сумесным процідзеянні санкцыйнаму націску Захаду і азначыць контуры новай еўразійскай архітэктуры бяспекі. У Мінск з афіцыйным двухдзённым візітам прыбыў міністр замежных спраў Расіі.
Сяргей Лаўроў правядзе перамовы з кіраўніком беларускага МЗС Максімам Рыжанковым. На парадку дня - бягучы стан і перспектывы двухбаковага супрацоўніцтва.
Асаблівая ўвага - дыпламатычнаму суправаджэнню інтэграцыйных працэсаў у рамках Саюзнай дзяржавы. Бакі таксама разгледзяць ход выканання Праграмы ўзгодненых дзеянняў у галіне знешняй палітыкі.