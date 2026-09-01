Віцэ-прэм'ер Лаоса прыбыў у Беларусь для ўмацавання эканамічнага супрацоўніцтва

У Беларусі працуе прадстаўнічая дэлегацыя на чале з віцэ-прэм'ерам азіяцкай рэспублікі. Дзелавая праграма разлічана на 5 дзён.

Упор зроблены перш за ўсё на эканоміку. Сяброўскія адносіны лідараў краін - добры падмурак для старту новых кааперацыйных праектаў. 1 верасня пра гэта гаварылі на сустрэчы ў Доме ўрада. Па выніках візіту плануецца падпісанне крэдытных пагадненняў аб фінансаванні беларускіх паставак у Лаос.

Лаос для Беларусі з'яўляецца важным пунктам апоры ў Паўднёва-Усходняй Азіі. Рэспубліка актыўна развівае нацыянальную эканоміку, для нашых вытворцаў тут шмат магчымасцяў у розных сферах. Акрамя таго, Лаос таксама разглядаецца як вароты на рынкі В'етнама, Тайланда, Камбоджы і М'янмы.