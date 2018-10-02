Уладзімір Макей: Беларусь выступае за збліжэнне ЕС і Еўразійскага эканамічнага саюза

Маючы выгадны транзітны патэнцыял, Беларусь выступае за збліжэнне ЕС і Еўразійскага эканамічнага саюза. Гэта з трыбуны Генасамблеі ААН заявіў міністр замежных спраў краіны Уладзімір Макей. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства адзначыў, што, знаходзячыся ў складзе ЕАЭС, Беларусь зацікаўлена ў інтэнсіўным эканамічным узаемадзеянні з Еўрасаюзам.

У цэлым Уладзімір Макей прысвяціў сваё выступленне крызісу даверу на міжнароднай арэне. На думку міністра, краіны павінны будаваць адносіны на базе агульных каштоўнасцяў. Дыпламат таксама нагадаў удзельнікам Генасамблеі аб ініцыятыве Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, выказанай летась у Мінску ў рамках сесіі Парламенцкай асамблеі АБСЕ. Размова ідзе пра "Хельсінкі-2" (як яго назвалі ў прэсе): новы маштабны дыялог па міжнароднай бяспецы.